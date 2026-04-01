Théâtre l’âge d’or Le Pescher
Théâtre l’âge d’or Le Pescher dimanche 26 avril 2026.
Le Pescher
Théâtre l’âge d’or
98 rue Champs d’Escurès Le Pescher Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 19:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Par l’atelier-théâtre La Rouge en Scène Le spectacle sera mortel. Texte et mise en scène par Vincent Vittoz
Réservation par mail obligatoire .
98 rue Champs d’Escurès Le Pescher 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine larougescene@gmail.com
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English : Théâtre l’âge d’or
L’événement Théâtre l’âge d’or Le Pescher a été mis à jour le 2026-04-12 par Corrèze Tourisme