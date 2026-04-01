Le Pescher

Théâtre l’âge d’or

98 rue Champs d’Escurès Le Pescher Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 19:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Par l’atelier-théâtre La Rouge en Scène Le spectacle sera mortel. Texte et mise en scène par Vincent Vittoz

Réservation par mail obligatoire .

98 rue Champs d’Escurès Le Pescher 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine larougescene@gmail.com

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English : Théâtre l’âge d’or

L’événement Théâtre l’âge d’or Le Pescher a été mis à jour le 2026-04-12 par Corrèze Tourisme