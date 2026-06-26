Théâtre L’agence tourisk salle du foyer Gruchet-Saint-Siméon
Théâtre L’agence tourisk salle du foyer Gruchet-Saint-Siméon vendredi 20 novembre 2026.
Gruchet-Saint-Siméon
Théâtre L’agence tourisk
salle du foyer 606 rue Maeterlinck Gruchet-Saint-Siméon Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 15:30:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21 2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29
La compagnie de théâtre les Farfelous vous proposent 5 représentations d’une comédie de Jean-Pierre Fleury L’agence Tourisk ! .
salle du foyer 606 rue Maeterlinck Gruchet-Saint-Siméon 76810 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 80 67 73
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English : Théâtre L’agence tourisk
L’événement Théâtre L’agence tourisk Gruchet-Saint-Siméon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Terroir de Caux