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Théâtre L’agence tourisk salle du foyer Gruchet-Saint-Siméon

Théâtre L’agence tourisk salle du foyer Gruchet-Saint-Siméon vendredi 20 novembre 2026.

Lieu
salle du foyer
Adresse
606 rue Maeterlinck
Ville
76810 Gruchet-Saint-Siméon
Département
Seine-Maritime
Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
15:30:00
Tarif

Gruchet-Saint-Siméon

Théâtre L’agence tourisk

salle du foyer 606 rue Maeterlinck Gruchet-Saint-Siméon Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 15:30:00
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21 2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29

La compagnie de théâtre les Farfelous vous proposent 5 représentations d’une comédie de Jean-Pierre Fleury L’agence Tourisk !   .

salle du foyer 606 rue Maeterlinck Gruchet-Saint-Siméon 76810 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 80 67 73 

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English : Théâtre L’agence tourisk

L’événement Théâtre L’agence tourisk Gruchet-Saint-Siméon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Terroir de Caux