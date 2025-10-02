Théâtre « L’Ailleurs » Théâtre Municipal Autun

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun Saône-et-Loire

Tarif : Gratuit

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02 22:30:00

2025-10-02

Plongez au cœur du parcours bouleversant de familles syriennes réfugiées en France, à travers un spectacle mêlant théâtre, musique et dessin en direct. Portée par les chansons de Khaled et les illustrations de Yas, cette traversée humaine et émotive donne voix à ceux dont les mots parfois manquent.

Spectacle initié par l’OPAC Saône et Loire et soutenu par la Ville d’Autun.

La Compagnie Arc en Scène présente sa pièce de théâtre « L’Ailleurs » Durée 1h A partir de 8 ans. .

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info.saison@autun.com

