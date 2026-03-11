Théâtre Laissez moi travailler Salle des fêtes Mont
Salle des fêtes GOUZE Mont Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
Date(s) :
Une comédie grinçante sur la vie en collectivité. .
Salle des fêtes GOUZE Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 02 25
