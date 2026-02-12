Théâtre Lala Sagna La grande classe La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Théâtre Lala Sagna La grande classe

Mercredi 1er avril 2026 de 20h30 à 21h30.

Jeudi 2 avril 2026 de 20h30 à 21h30. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-04-01 20:30:00

fin : 2026-04-02 21:30:00

Dans ce spectacle d’humour, Lala Sagna livre avec ironie et légèreté ses tribulations de prof le jour et stand-uppeuse la nuit.

Cette double vie atypique donne deux tonalités au spectacle un retour en enfance à travers des anecdotes savoureusement agaçantes sur le monde de l’école, mais aussi, plus largement, une réflexion acérée et critique sur l’éducation. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In this comedy show, Lala Sagna takes a light, ironic look at her life as a teacher by day and stand-up comedian by night.

