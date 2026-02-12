Théâtre Lala Sagna La grande classe La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence
Théâtre Lala Sagna La grande classe La Fontaine d'Argent Théâtre d'humour Aix-en-Provence mercredi 1 avril 2026.
Mercredi 1er avril 2026 de 20h30 à 21h30.
Jeudi 2 avril 2026 de 20h30 à 21h30.
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-04-01 20:30:00
fin : 2026-04-02 21:30:00
2026-04-01 2026-04-02
Dans ce spectacle d’humour, Lala Sagna livre avec ironie et légèreté ses tribulations de prof le jour et stand-uppeuse la nuit.
Cette double vie atypique donne deux tonalités au spectacle un retour en enfance à travers des anecdotes savoureusement agaçantes sur le monde de l’école, mais aussi, plus largement, une réflexion acérée et critique sur l’éducation. .
La Fontaine d'Argent Théâtre d'humour 5 rue Fontaine d'Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur
English :
In this comedy show, Lala Sagna takes a light, ironic look at her life as a teacher by day and stand-up comedian by night.
