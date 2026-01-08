Théâtre L’amant d’après Harold Pinter Zone industrielle Labarre Nérac

Théâtre L’amant d’après Harold Pinter

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 13.5 – 13.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Une femme de 65 ans, célibataire, refuse de renoncer au désir.

Pour combler le vide affectif, elle engage un escort chargé d’endosser plusieurs rôles mari aimant, amant passionné, présence rassurante ou fantasme assumé.

À travers ce jeu de rôles troublant, le texte de Harold Pinter, conservé dans son intégralité, prend un nouveau relief. Le pouvoir se déplace, les règles vacillent, et le désir féminin devient le véritable moteur de l’histoire.

Un face-à-face intime, drôle et dérangeant, qui interroge la solitude, l’amour et la liberté de jouir, à tout âge.

Une relecture contemporaine d’un classique.

Sur réservation. Plein tarif 15,50€ réduit 13,50€ .

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 54 73 16

