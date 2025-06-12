COMPLET Théâtre L’Amante anglaise Amiens

COMPLET Théâtre L’Amante anglaise

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 19:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22

Marguerite Duras | Jacques Osinski | Sandrine Bonnaire

Anatomie d’un crime.

Inspirée par un fait divers de 1949, Duras a d’abord écrit une pièce de théâtre puis un roman, L’Amante anglaise, et enfin son adaptation théâtrale, pour mieux interroger le rêve du crime qui peut arriver à tout le monde . Au-delà de la fascination pour les assassins, le texte révèle la débâcle d’un mariage, les vides de l’existence, les troubles intérieurs de personnages figés dans le désarroi, entre trivialité du quotidien et non-dits.

Sur scène, l’interrogateur cherche à comprendre il questionne d’abord le mari, puis sa femme, accusée d’avoir assassiné et dépecé sa cousine sourde et muette. Quel pourrait être le mobile d’un tel crime ? La folie ? Un thriller vertigineux, à jamais irrésolu… dans un théâtre mental exigeant et envoûtant.

COMÉDIE DE PICARDIE

MARDI 20 JANVIER 2026 · 20H30

MERCREDI 21 JANVIER 2026 · 19H30

JEUDI 22 JANVIER 2026 · 20H30

DÈS 14 ANS

TARIF SPÉCIAL COMÉDIE DE PICARDIE L’AMANTE ANGLAISE · 20 À 30€

DURÉE · 2H10

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

Marguerite Duras | Jacques Osinski | Sandrine Bonnaire

Anatomie d’un crime.

Inspirée par un fait divers de 1949, Duras a d’abord écrit une pièce de théâtre puis un roman, L’Amante anglaise, et enfin son adaptation théâtrale, pour mieux interroger le rêve du crime qui peut arriver à tout le monde . Au-delà de la fascination pour les assassins, le texte révèle la débâcle d’un mariage, les vides de l’existence, les troubles intérieurs de personnages figés dans le désarroi, entre trivialité du quotidien et non-dits.

Sur scène, l’interrogateur cherche à comprendre il questionne d’abord le mari, puis sa femme, accusée d’avoir assassiné et dépecé sa cousine sourde et muette. Quel pourrait être le mobile d’un tel crime ? La folie ? Un thriller vertigineux, à jamais irrésolu… dans un théâtre mental exigeant et envoûtant.

COMÉDIE DE PICARDIE

MARDI 20 JANVIER 2026 · 20H30

MERCREDI 21 JANVIER 2026 · 19H30

JEUDI 22 JANVIER 2026 · 20H30

DÈS 14 ANS

TARIF SPÉCIAL COMÉDIE DE PICARDIE L’AMANTE ANGLAISE · 20 À 30€

DURÉE · 2H10

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Marguerite Duras | Jacques Osinski | Sandrine Bonnaire

Anatomy of a crime.

Inspired by a 1949 news item, Duras wrote first a play, then a novel, L’Amante anglaise, and finally its theatrical adaptation, the better to question the dream of crime that can happen to anyone . Beyond the fascination for murderers, the text reveals the debacle of a marriage, the voids of existence, the inner turmoil of characters frozen in disarray, between the triviality of everyday life and the unspoken.

On stage, the interrogator seeks to understand: first he questions the husband, then his wife, accused of having murdered and butchered her deaf and mute cousin. What could be the motive for such a crime? Madness? A vertiginous thriller, forever unsolved? in a demanding, spellbinding mental theater.

COMÉDIE DE PICARDIE

TUESDAY, JANUARY 20, 2026 8:30PM

WEDNESDAY, JANUARY 21, 2026 7:30PM

THURSDAY, JANUARY 22, 2026 8:30PM

AGES 14 AND UP

TARIF SPÉCIAL COMÉDIE DE PICARDIE L’AMANTE ANGLAISE 20 À 30?

DURATION 2H10

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Marguerite Duras | Jacques Osinski | Sandrine Bonnaire

Anatomie eines Verbrechens.

Inspiriert von einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1949 schrieb Duras zunächst ein Theaterstück, dann einen Roman, Die englische Geliebte, und schließlich dessen Bühnenadaption, um den Traum vom Verbrechen, der jedem passieren kann, zu hinterfragen. Über die Faszination für Mörder hinaus enthüllt der Text das Debakel einer Ehe, die Leere des Lebens und die innere Unruhe von Figuren, die in ihrer Verwirrung zwischen der Trivialität des Alltags und dem Unausgesprochenen erstarrt sind.

Auf der Bühne versucht der Verhörer zu verstehen: Er befragt zuerst den Ehemann und dann seine Frau, die beschuldigt wird, ihre taubstumme Cousine ermordet und gehäutet zu haben. Was könnte das Motiv für ein solches Verbrechen sein? Ist es Wahnsinn? Ein schwindelerregender, für immer ungelöster Thriller in einem anspruchsvollen und fesselnden mentalen Theater.

KOMÖDIE DER PICARDIE

DIENSTAG, 20. JANUAR 2026 20:30 UHR

MITTWOCH, 21. JANUAR 2026 19.30 UHR

DONNERSTAG, 22. JANUAR 2026 20.30 UHR

AB 14 JAHREN

SONDERTARIF COMÉDIE DE PICARDIE DIE ENGLISCHE GELIEBTE 20 BIS 30?

DAUER 2 STUNDEN 10 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Marguerite Duras | Jacques Osinski | Sandrine Bonnaire

Anatomia di un crimine.

Ispirata da un fatto di cronaca del 1949, Duras ha scritto prima una pièce teatrale, poi un romanzo, L’Amante anglaise, e infine il suo adattamento teatrale, per meglio interrogarsi sul sogno del crimine che può accadere a chiunque . Al di là del fascino degli assassini, il testo rivela la disfatta di un matrimonio, il vuoto dell’esistenza, il tumulto interiore di personaggi congelati nel disordine, tra la banalità della vita quotidiana e il non detto.

In scena, l’interrogatore cerca di capire: prima interroga il marito, poi la moglie, accusata di aver ucciso e massacrato il cugino sordomuto. Quale può essere il movente di un simile crimine? La follia? Un thriller vertiginoso, perennemente irrisolto, in un teatro della mente impegnativo e affascinante.

COMÉDIE DE PICARDIE

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026 20.30

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2026 ORE 19.30

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2026 ORE 20.30

DAI 14 ANNI IN SU

PREZZO SPECIALE COMÉDIE DE PICARDIE L’AMANTE ANGLAISE 20-30?

TEMPO DI ESECUZIONE 2 ORE E 10 MINUTI

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Marguerite Duras | Jacques Osinski | Sandrine Bonnaire

Anatomía de un crimen.

Inspirándose en una noticia de 1949, Duras escribió primero una obra de teatro, luego una novela, L’Amante anglaise, y finalmente su adaptación teatral, para cuestionar mejor el sueño del crimen que puede sucederle a cualquiera . Más allá de la fascinación por los asesinos, el texto revela la debacle de un matrimonio, el vacío de la existencia, la agitación interior de unos personajes congelados en el desconcierto, entre la trivialidad de lo cotidiano y lo no dicho.

En escena, el interrogador busca comprender: primero interroga al marido, luego a su mujer, acusada de haber asesinado y descuartizado a su primo sordomudo. ¿Cuál puede ser el móvil de semejante crimen? ¿La locura? Un thriller vertiginoso, para siempre sin resolver… en un teatro mental exigente y hechizante.

COMEDIA DE PICARDÍA

MARTES 20 DE ENERO DE 2026 20.30 H

MIÉRCOLES 21 DE ENERO DE 2026 19.30 H

JUEVES 22 DE ENERO DE 2026 20.30 H

A PARTIR DE 14 AÑOS

PRECIO ESPECIAL COMÉDIE DE PICARDIE L’AMANTE ANGLAISE 20 A 30?

DURACIÓN 2 HORAS 10 MINUTOS

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

L’événement COMPLET Théâtre L’Amante anglaise Amiens a été mis à jour le 2025-06-12 par OT D’AMIENS