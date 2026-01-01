Théâtre L’Amicale de Saint Père Wifi or not wifi

Bonnée Loiret

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2026-01-25 14:30:00

– par l’Amicale de Saint Père

Comédie en 4 actes de Viviane TARDIVEL

Prenez un petit café de campagne situé dans une zone blanche.

Ajoutez y une patronne au caractère bien trempé, quelques habitués qui ont fait de ce lieu leur quartier général, et deux arrivées surprises. Mélangez le tout et vous obtiendrez une comédie.

Qui a dit qu’il ne se passait jamais rien à la campagne? .

Bonnée 45460 Loiret Centre-Val de Loire

