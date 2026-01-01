Théâtre L’Amicale de Saint Père Wifi or not wifi Bonnée
Théâtre L’Amicale de Saint Père Wifi or not wifi
Gratuit
Gratuit
Début : Dimanche 2026-01-25 14:30:00
– par l’Amicale de Saint Père
Comédie en 4 actes de Viviane TARDIVEL
Prenez un petit café de campagne situé dans une zone blanche.
Ajoutez y une patronne au caractère bien trempé, quelques habitués qui ont fait de ce lieu leur quartier général, et deux arrivées surprises. Mélangez le tout et vous obtiendrez une comédie.
Qui a dit qu’il ne se passait jamais rien à la campagne? .
Bonnée 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 37 25 64
