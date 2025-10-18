Théâtre « L’Amour est dans le train » Espace Crouzy Boisseuil Lieu-dit Le Crouzy Boisseuil
Théâtre « L’Amour est dans le train » Espace Crouzy Boisseuil
Lieu-dit Le Crouzy Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne
La Troupe bat de l’Aile propose le spectacle « L’Amour est dans le train » dans la commune de Boisseuil.
Dans le premier acte, suivez des voyageurs, tous en route pour Paris avec une raison bien à eux d’arriver à l’heure… Le second acte nous plonge chez Berthe, héroïne tendre et drôle d’une improbable colocation intergénérationnelle. .
