Théâtre « L’Amour est dans le train » Espace Crouzy Boisseuil Lieu-dit Le Crouzy Boisseuil samedi 18 octobre 2025.

Lieu-dit Le Crouzy Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19

La Troupe bat de l’Aile propose le spectacle « L’Amour est dans le train » dans la commune de Boisseuil.

Dans le premier acte, suivez des voyageurs, tous en route pour Paris avec une raison bien à eux d’arriver à l’heure… Le second acte nous plonge chez Berthe, héroïne tendre et drôle d’une improbable colocation intergénérationnelle. .

Lieu-dit Le Crouzy Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

