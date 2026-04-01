Théâtre L’amour est déclaré Café théâtre Le Poche Pornic

Pornic

Théâtre L’amour est déclaré

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 21:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Théâtre proposé par le café théâtre Le Poche

Au programme

Plongez dans l’univers de Simon, un homme de 52 ans, orphelin et en pleine quête de sens, qui décide de relever un défi de taille devenir père.

À travers une épopée épique et pleine de tendresse, Simon nous emmène au cœur d’un cercle d’Hommes dédié à la paternité. Ce spectacle, écrit et interprété par Stéphane Hervé, explore avec finesse et humour les grandes questions de l’existence

Qu’est-ce que signifie être un homme aujourd’hui ?

Est-on condamné à reproduire le modèle de nos parents ?

Le désir de paternité a-t-il un âge ou une limite ?

Entre introspection et autodérision, ce seul-en-scène bouscule les codes et interroge nos intimités face aux nouvelles injonctions de la société. Une pièce touchante qui parle au cœur, à découvrir absolument. .

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

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English :

Theater presented by Le Poche café théâtre

L’événement Théâtre L’amour est déclaré Pornic a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic