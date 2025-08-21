Théâtre L’amour Médecin & Les Précieuses Ridicules Beynac-et-Cazenac
Théâtre L’amour Médecin & Les Précieuses Ridicules Beynac-et-Cazenac jeudi 21 août 2025.
Théâtre L’amour Médecin & Les Précieuses Ridicules
Théâtre de verdure Beynac-et-Cazenac Dordogne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-08-21
Le Théâtre de l’Homme Inconnu présente deux courtes comédies de Molière.
Buvette sur place. .
Théâtre de verdure Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 65 06 26
