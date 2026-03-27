Théâtre L’Amour vache Le bourg Athis-Val de Rouvre

Théâtre L’Amour vache

Le bourg Athis-de-l’Orne Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Pièce de Viviane Tardivel et Alexis Bondis interprétée par les Baladins de Taillebois

À l’idée de voir son fils agriculteur devenir vieux gars et voir ainsi se perdre l’héritage familial, Marie-Thérèse va inscrire Jean-François à l’émission Cupidon à la ferme . Mais l’arrivée de deux soupirantes complètement différentes ainsi que les caméras n’est pas sans troubler la belle harmonie de la ferme. .

Le bourg Athis-de-l’Orne Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 7 88 44 49 10 elie.laucar@gmail.com

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English : Théâtre L’Amour vache

L’événement Théâtre L’Amour vache Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-03-27 par Flers agglo