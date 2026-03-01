Théâtre L’amour vache Toulon-sur-Allier

Théâtre L’amour vache

Salle de la Vivert Toulon-sur-Allier Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Une comédie déjantée à ne pas manquer !

Plongez dans l’univers hilarant et tendre, une pièce de V. Tardivel et A. Bondis. Une histoire pleine de rebondissements, de quiproquos et de moments touchants, idéale pour une soirée remplie de rires et d’émotions.

Salle de la Vivert Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 63 17 93 comitedesfetestoulonallier@gmail.com

English :

A wacky comedy not to be missed!

Dive into the hilarious and tender world of V. Tardivel and A. Bondis. Bondis. A story full of twists and turns, misunderstandings and touching moments, ideal for an evening filled with laughter and emotion.

