Théâtre L’amour vache Varennes-sur-Allier

Théâtre L’amour vache

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Le Petit théâtre d’à côté présente L’amour vache, une comédie de Viviane Tardivel et Alexis Bondis.

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 23 89

English :

Le Petit théâtre d’à côté presents L’amour vache, a comedy by Viviane Tardivel and Alexis Bondis.

