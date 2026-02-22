Théâtre L’amour vache Varennes-sur-Allier
Théâtre L’amour vache Varennes-sur-Allier samedi 7 mars 2026.
Théâtre L’amour vache
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Le Petit théâtre d’à côté présente L’amour vache, une comédie de Viviane Tardivel et Alexis Bondis.
.
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 23 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Petit théâtre d’à côté presents L’amour vache, a comedy by Viviane Tardivel and Alexis Bondis.
L’événement Théâtre L’amour vache Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire