Théâtre – Salle François de Tournemine Landivisiau, 24 mai 2025 07:00, Landivisiau.

Finistère

Théâtre Salle François de Tournemine Place des Halles Landivisiau Finistère

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-25

2025-05-24

Spectacle de fin d’année des ateliers théâtre groupe des enfants .

Comment publier des romans quand on est une femme au 19ème siècle ? Comment écrire une pièce quand on n’a pas d’inspiration ?

Les tribulations des célèbres Edmond Rostand et Georges Sand sont racontés dans un conte anachronique plein d’humour et de revendications.

Qu’est-ce qu’un chœur au théâtre ? c’est quoi être un groupe ensemble sur scène ? Qui est-on dans un groupe ?

Autour du jeu de mots entre chœur et cœurs , une pièce sur l’amour du théâtre et sur l’identité.

Samedi 24 mai

A 20h (ouverture des portes à 19h30)

Dimanche 25 mai

A 15h (ouverture des portes à 14h30) .

Salle François de Tournemine Place des Halles

Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 11 65

