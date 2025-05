Théâtre Landru Je n’ai rien à vous dire – Mulhouse, 27 mai 2025 18:30, Mulhouse.

Haut-Rhin

Théâtre Landru Je n'ai rien à vous dire 21 avenue Robert Schuman Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-05-27 18:30:00

fin : 2025-05-27 20:30:00

Date(s) :

2025-05-27

Assistez à une reproduction théâtrale du procès d’Henri Désiré Landru, le premier tueur en série français.

Et c’est précisément ce procès, Mesdames et Messieurs, que nous vous proposons de revivre ! Venez-vous régaler du franc-parler des répliques de Landru et pénétrez au sein de cette Cour d’Assise !

Venez assister à ce procès historique et peut-être même aurez-vous la chance d’être tiré au sort pour venir siéger comme jurés et ainsi, rendre votre verdict, en votre âme et conscience.

Réservation en ligne obligatoire. .

21 avenue Robert Schuman

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 98 99 91 63 gauthier.jeanbart@gmail.com

