Théâtre L’anniversaire surprise…de tête !

Salle des fêtes La Crouze Saint-Bonnet-de-Cray Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

Au programme deux pièces comiques vous sont proposées, avec des acteurs prêts à donner le meilleur pour vous faire oublier les soucis du quotidien

Ca vole pas haut ! pièce enfants écrite par Gaëtane et Louison Perrier et L’anniversaire surprise…de tête ! , d’Elodie Chambon.

Billetterie sur place ventes au profit de l’école d’Iguerande

Les pièces seront ensuite jouées à Renaison, Chauffailles et Charlieu. .

Salle des fêtes La Crouze Saint-Bonnet-de-Cray 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 98 71 27

English : Théâtre L’anniversaire surprise…de tête !

