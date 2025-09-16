Théâtre L’annonce Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn)
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Pièce de Frédéric Bonvoisin.
Sernin et Aline Gastone Colisé de la Flassigny reçoivent à dîner leurs parents afin d’annoncer une nouvelle très importante. Jean-Edouard, vieux raciste, Marie-Charlotte hypocondriaque accro au gel hydroalcoolique, parents de Sernin. Roger, sourd et porté sur la boisson et Jeanine, écervelée parano, parents d’Aline. Faire une annonce ne va pas être simple ! .
Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 57 24 98 lebreton.franck@sfr.fr
