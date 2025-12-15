Théâtre Lanvollon

Théâtre

Blanchardeau Lanvollon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

Date(s) :

2026-01-17

La troupe de théâtre M présente Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz d’après Mohamed Kacimi, mise en scène par Claude Le Diuzet.

Six femmes détenues se retrouvent dans la bibliothèque d’une prison. Entre rires et larmes, le théâtre s’invite et leur offre la possibilité d’une évasion. Au Moulin de Blanchardeau. Réservation conseillée. .

Blanchardeau Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 78 26 47

