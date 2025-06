Théâtre Laparade Fracassés Salle des fêtes Laparade 28 juin 2025 20:30

Théâtre Laparade Fracassés Salle des fêtes Rue des Jardins Laparade Lot-et-Garonne

Le collectif « Au pied du mur » présente la pièce « Les fracassés », une épopée urbaine entre les bords de Styk et le pays imaginaire de Peter Pan.

Laparade 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 98 40 42

English : Théâtre Laparade Fracassés

The « Au pied du mur » collective presents « Les fracassés », an urban epic between the banks of Styk and Peter Pan’s imaginary land.

German : Théâtre Laparade Fracassés

Das Kollektiv « Au pied du mur » präsentiert das Stück « Les fracassés », ein urbanes Epos zwischen den Rändern der Styk und dem imaginären Land des Peter Pan.

Italiano :

Il collettivo « Au pied du mur » presenta « Les fracassés », un’epopea urbana tra le rive dello Styk e la terra immaginaria di Peter Pan.

Espanol : Théâtre Laparade Fracassés

El colectivo « Au pied du mur » presenta « Les fracassés », una epopeya urbana entre las orillas del Styk y la tierra imaginaria de Peter Pan.

