Théâtre L’Arbre à Fil La femme à qui rien n’arrive Rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou

Théâtre L’Arbre à Fil La femme à qui rien n’arrive

Rue de la Broderie Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Découvrez La femme a qui rien n’arrive , une pièce de théâtre au Cercle Pointu à Chemillé !

ELLE n’a qu’un objectif accomplir la liste de ses tâches quotidiennes incompressibles au rythme robotique dicté par la Machine. Prise au piège d’une publicité virtuelle, ELLE signe un contrat avec un commercial spécialisé en production de choses qui arrivent. Voilà cette Femme à qui rien n’arrive confrontée à ce qu’elle redoute le plus qu’une chose lui arrive. ELLE bascule dans un monde de plus en plus délirant. .

Rue de la Broderie Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 05 71 43 contact@larbreafil.fr

English :

Discover La femme a qui rien n’arrive , a play at the Cercle Pointu in Chemillé!

German :

Entdecken Sie La femme a qui rien n’arrive , ein Theaterstück im Cercle Pointu in Chemillé!

Italiano :

Scoprite La femme a qui rien n’arrive , uno spettacolo teatrale al Cercle Pointu di Chemillé!

Espanol :

Descubra La femme a qui rien n’arrive , una obra de teatro en el Cercle Pointu de Chemillé

L’événement Théâtre L’Arbre à Fil La femme à qui rien n’arrive Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-10-28 par Pôle Tourisme ôsezMauges