Théâtre L’Arbre à Fil Le doudou de Jojo, conte musical Chemillé Chemillé-en-Anjou

Théâtre L’Arbre à Fil Le doudou de Jojo, conte musical

Chemillé Cercle Pointu Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-21 11:30:00

2025-10-21

Découvrez un conte musical a animé par des marionettes et des chants, pour les touts-petits au Cercle Pointu à Chemillé !

Jojo est un petit crocodile qui vit au bord de l’eau. Son meilleur ami, c’est Zoizeau, son doudou oiseau.

Tout va pour le mieux dans ce monde merveilleux jusqu’au jour où, au moment d’aller à la sieste, Jojo ne retrouve plus Zoizeau…

Un conte de marionnettes, musical et sensoriel pour les tout-petits, où les instruments se mêlent aux chants, pour le bonheur des petits et des plus grands ! .

Chemillé Cercle Pointu Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 05 71 43 contact@larbreafil.fr

English :

Discover a musical tale animated by puppets and songs, for toddlers at Le Cercle Pointu in Chemillé!

German :

Entdecken Sie ein musikalisches Märchen a animiert durch Marionetten und Gesang, für die Allerkleinsten im Cercle Pointu in Chemillé!

Italiano :

Scoprite un racconto musicale che prende vita con marionette e canzoni, per i più piccoli al Cercle Pointu di Chemillé!

Espanol :

Descubra un cuento musical animado con marionetas y canciones para los más pequeños en el Cercle Pointu de Chemillé

