Théâtre L’arbre à sang Salle Saint-Vernier Ornans

Théâtre L’arbre à sang
Salle Saint-Vernier Place Saint-Vernier Ornans Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06 22:30:00
Une comédie noire de l’australien Angus Cerini qui nous livre une fable haletante, un regard sans pitié sur le laissez-faire des violences domestiques, dans une langue extrêmement rythmée, brutale, rurale, hachée, concise, mais tellement puissante !
Une pièce mise en scène par le CDN de Besançon, portée par des comédiennes exceptionnelles !
Le spectacle débutera à 20h et sera suivi d’une petite conférence sur les violences conjugales. .
Salle Saint-Vernier Place Saint-Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
