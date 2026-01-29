Théâtre L’arbre à sang Salle Saint-Vernier Ornans

Théâtre L’arbre à sang

Salle Saint-Vernier Place Saint-Vernier Ornans Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 22:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Une comédie noire de l’australien Angus Cerini qui nous livre une fable haletante, un regard sans pitié sur le laissez-faire des violences domestiques, dans une langue extrêmement rythmée, brutale, rurale, hachée, concise, mais tellement puissante !

Une pièce mise en scène par le CDN de Besançon, portée par des comédiennes exceptionnelles !

Le spectacle débutera à 20h et sera suivi d’une petite conférence sur les violences conjugales. .

Salle Saint-Vernier Place Saint-Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

