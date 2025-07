Théâtre « L’Arc et la Plume » ou « Bienvenue dans la Tribu » Rue Amiral Courbet Saint-Astier

« L’Arc et la Plume » ou « Bienvenue dans la Tribu » de Gérard Affagard.

20h30, centre culturel La Fabrique.

Entrée au chapeau, au profit de France Alzheimer.

Les Joyeux Compères 06 17 13 13 14

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 13 13 14

English : Théâtre « L’Arc et la Plume » ou « Bienvenue dans la Tribu »

« L’Arc et la Plume » or « Bienvenue dans la Tribu » by Gérard Affagard.

8:30pm, La Fabrique cultural center.

Admission by the hat, in aid of France Alzheimer.

Les Joyeux Compères 06 17 13 13 14

German : Théâtre « L’Arc et la Plume » ou « Bienvenue dans la Tribu »

« L’Arc et la Plume » (Der Bogen und die Feder) oder « Bienvenue dans la Tribu » (Willkommen im Stamm) von Gérard Affagard.

20.30 Uhr, Kulturzentrum La Fabrique.

Eintritt mit Hut, zugunsten von France Alzheimer.

Les Joyeux Compères 06 17 13 13 14

Italiano :

« L’Arc et la Plume » o « Bienvenue dans la Tribu » di Gérard Affagard.

ore 20.30, centro culturale La Fabrique.

Giù il cappello, a favore di France Alzheimer.

Les Joyeux Compères 06 17 13 13 14

Espanol : Théâtre « L’Arc et la Plume » ou « Bienvenue dans la Tribu »

« L’Arc et la Plume » o « Bienvenue dans la Tribu » de Gérard Affagard.

20.30 h, centro cultural La Fabrique.

Quitarse el sombrero, a beneficio de France Alzheimer.

Les Joyeux Compères 06 17 13 13 14

