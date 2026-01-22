Théâtre L’argent du beurre

Rue du Moulin Le Blanc Indre

Tarif : 10 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Vendredi 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Le Mions club propose une soirée théâtre avec la Compagnie de la Vieille Prison de Châteauroux.

Pièce de théâtre l’argent du beurre de Louis-Charles Sirjacq interprétée par la compagnie de la vieille prison. Une comédie grinçante sur le déchirement qu’entraine le Plan Marshall dans une famille bretonne après la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 10 .

Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13 accueil@destination-brenne.fr

English :

The Mions club proposes an evening of theater with the Compagnie de la Vieille Prison from Châteauroux.

L’événement Théâtre L’argent du beurre Le Blanc a été mis à jour le 2026-01-22 par Destination Brenne