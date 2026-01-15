Theâtre l’argent du beurre

4 Rue des Acacias Perrusson Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:30:00

fin : 2026-03-22 17:15:00

Date(s) :

2026-03-22

Pièce de théâtre l’argent du beurre de Louis-Charles Sirjacq interprétée par la compagnie de la vieille prison.

Une comédie grinçante sur le déchirement qu’entraine le Plan Marshall dans une famille bretonne après la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

Pièce de théâtre l’argent du beurre de Louis-Charles Sirjacq interprétée par la compagnie de la vieille prison.

Une comédie grinçante mettant en scène la famille B., famille française bien heureuse d’avoir vendu son beurre aux Allemands sous l’Occupation, mais qui voudrait également toucher l’argent américain du plan Marshall… 5 .

4 Rue des Acacias Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 48 09 50 73 roger.borrat@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’argent du beurre play by Louis-Charles Sirjacq, performed by the Compagnie de la vieille prison.

A gritty comedy about the heartbreak of the Marshall Plan in a Breton family after the end of the Second World War.

L’événement Theâtre l’argent du beurre Perrusson a été mis à jour le 2026-01-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire