Théâtre L’arnaque est dans le pré Salle des Fêtes Vieille-Brioude
Salle des Fêtes Place de la croix des Prés Vieille-Brioude Haute-Loire
Début : 2025-11-29 14:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
L’arnaque est dans le pré par la troupe Les increvables
Salle des Fêtes Place de la croix des Prés Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes club.ste.anne@orange.fr
English :
L’arnaque est dans le pré by the troupe Les increvables
German :
L’arnaque est dans le pré (Der Betrug liegt in der Wiese) von der Theatergruppe Les increvables (Die Unermüdlichen)
Italiano :
L’arnaque est dans le pré della troupe Les increvables
Espanol :
L’arnaque est dans le pré de la compañía Les increvables
