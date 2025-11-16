Théâtre L’Arnaqueuse rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug

Théâtre L’Arnaqueuse

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 16:30:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Dans l’Arnaqueuse, on suit l’histoire de Luc, à la recherche de l’amour avec un grand A, et de Clara, love coach obnubilée par l’argent.

Entre l’humour et séduction, les deux personnages enchainent les répliques tordantes, et sans vulgarité !

L’Arnaqueuse est une comédie romantique, drôle et touchante, où les situations tordantes et originales se succèdent dîner déjanté dans un grand restaurant, leçon de drague hilarante, accident de bilboquet, allergies multiples, scène de danse mythique …

Navigant entre Pretty Woman et le Dîner de Cons, cette pièce de théâtre a connu un énorme succès cet été au Festival d’Avignon. Après une première édition réussie en 2019, elle a marqué son grand retour cette année dans la plus belle salle du théâtre Le Paris, pour le plus grand plaisir des festivaliers.Tout public

10 .

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 70 26

English :

In L’Arnaqueuse, we follow the story of Luc, in search of love with a capital A, and Clara, a love coach obsessed with money.

Between humor and seduction, the two characters deliver one hilarious line after another, without vulgarity!

L’Arnaqueuse is a romantic comedy that’s both funny and touching, with one hilarious and original situation after another: a crazy dinner in a top restaurant, a hilarious flirting lesson, a bilboquet accident, multiple allergies, a mythical dance scene…

Somewhere between Pretty Woman and Le Dîner de Cons, this play was a huge hit at the Avignon Festival this summer. After a successful first edition in 2019, it marked its grand return this year in the most beautiful hall of the Le Paris theater, to the delight of festival-goers.

German :

In L’Arnaqueuse verfolgen wir die Geschichte von Luc, der auf der Suche nach der Liebe mit einem großen A ist, und Clara, einer geldbesessenen Love Coach.

Zwischen Humor und Verführung reiht sich bei den beiden Figuren eine Pointe an die andere, und das ganz ohne Vulgarität!

L’Arnaqueuse ist eine romantische, witzige und berührende Komödie, in der eine verrückte und originelle Situation die nächste jagt: ein verrücktes Abendessen in einem großen Restaurant, eine urkomische Flirtstunde, ein Bilboquetunfall, mehrere Allergien, eine mythische Tanzszene …

Dieses Theaterstück, das zwischen Pretty Woman und Le Dîner de Cons navigiert, war diesen Sommer beim Festival d’Avignon ein Riesenerfolg. Nach einer erfolgreichen Premiere im Jahr 2019 kehrte es dieses Jahr zur Freude der Festivalbesucher in den schönsten Saal des Theaters Le Paris zurück.

Italiano :

In L’Arnaqueuse seguiamo la storia di Luc, in cerca dell’amore con la A maiuscola, e di Clara, una love coach ossessionata dal denaro.

Tra umorismo e seduzione, i due personaggi si scambiano una battuta esilarante dopo l’altra, senza alcuna volgarità!

L’Arnaqueuse è una commedia romantica divertente e commovente al tempo stesso, con una situazione esilarante e originale dopo l’altra: una cena folle in un ristorante di alto livello, un’esilarante lezione di flirt, un incidente con il bilboquet, allergie multiple, una mitica scena di ballo…

A metà tra Pretty Woman e Le Dîner de Cons, questa commedia ha riscosso un grande successo al Festival di Avignone quest’estate. Dopo una prima rappresentazione di successo nel 2019, ha segnato il suo ritorno quest’anno nella sede più bella del teatro Le Paris, per la gioia degli spettatori del festival.

Espanol :

En L’Arnaqueuse, seguimos la historia de Luc, que busca el amor con mayúsculas, y Clara, una coach del amor obsesionada por el dinero.

Entre el humor y la seducción, los dos personajes pronuncian una hilarante frase tras otra, ¡sin ninguna vulgaridad!

L’Arnaqueuse es una comedia romántica a la vez divertida y conmovedora, con una situación hilarante y original tras otra: una alocada cena en un restaurante de lujo, una divertidísima lección de ligue, un accidente de bilboquet, alergias múltiples, una mítica escena de baile…

En algún lugar entre Pretty Woman y Le Dîner de Cons, esta obra fue un gran éxito en el Festival de Aviñón este verano. Tras una primera temporada de éxito en 2019, este año ha regresado a la sala más hermosa del teatro Le Paris, para deleite de los asistentes al festival.

L’événement Théâtre L’Arnaqueuse Foug a été mis à jour le 2025-10-29 par MT TERRES TOULOISES