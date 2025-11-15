Théâtre l’arnaqueuse

Pierrepont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 23:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Dans L’Arnaqueuse , on suit l’histoire de Luc, à la recherche de l’amour avec un grand A, et de Clara, love coach obnubilée par l’argent.

Entre humour et séduction, les deux personnages enchaînent les répliques tordantes, et sans vulgarité. Un spectacle à voir en famille ou entre amis.

On vous promet les fous rires !

Spectacle offert par la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais.Tout public

0 .

Pierrepont 54620 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 26 45 18

English :

In L’Arnaqueuse , we follow the story of Luc, in search of love with a capital A, and Clara, a love coach obsessed with money.

Between humor and seduction, the two characters deliver one hilarious line after another, without vulgarity. A show to enjoy with family and friends.

We promise you lots of laughs!

Presented by the Communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais.

German :

In L’Arnaqueuse verfolgen wir die Geschichte von Luc, der auf der Suche nach der Liebe mit einem großen A ist, und von Clara, einem Love Coach, der von Geld besessen ist.

Zwischen Humor und Verführung reihen die beiden Figuren eine zündende Pointe an die andere, und das ganz ohne Vulgarität. Eine Aufführung, die man mit der Familie oder mit Freunden sehen kann.

Wir versprechen Ihnen Lachsalven!

Die Aufführung wird von der Communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais angeboten.

Italiano :

In L’Arnaqueuse , seguiamo la storia di Luc, in cerca dell’amore con la A maiuscola, e di Clara, una love coach ossessionata dal denaro.

Tra umorismo e seduzione, i due personaggi si susseguono a colpi di battute esilaranti, senza alcuna volgarità. Uno spettacolo da godere in famiglia e con gli amici.

Vi promettiamo tante risate!

Presentato dalla comunità di comuni Terre Lorraine du Longuyonnais.

Espanol :

En L’Arnaqueuse , seguimos la historia de Luc, en busca del amor con mayúsculas, y Clara, una entrenadora del amor obsesionada por el dinero.

Entre el humor y la seducción, los dos personajes pronuncian una hilarante frase tras otra, sin ninguna vulgaridad. Un espectáculo para disfrutar en familia o entre amigos.

¡Le prometemos muchas risas!

Presentado por la comunidad de municipios Terre Lorraine du Longuyonnais.

L’événement Théâtre l’arnaqueuse Pierrepont a été mis à jour le 2025-10-29 par OT LONGUYONNAIS