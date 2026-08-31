Théâtre L’art d’avoir toujours raison Évreux
lundi 30 novembre 2026 · Évreux
Informations pratiques
Évreux
Théâtre L’art d’avoir toujours raison
Théâtre Legendre Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-30 20:00:00
fin : 2026-12-01
Date(s) :
2026-11-30 2026-12-01
Le Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Accession aux Fonctions Électorales (chercher l’acronyme !) ne manque ni d’idées ni d’audace. Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter deux scientifiques, membres de ce groupe, venus sur scène exposer leur méthode simple, rapide et infaillible pour remporter une élection . Ils donnent des conseils, disent ce qu’il faut faire, ce qu’il faut éviter afin… d’avoir toujours raison.
Sur scène, deux pupitres de conférence et l’inévitable PowerPoint, des projections de graphiques, de photos d’illustres modèles et autres affiches en projet. Deux compères qui débusquent le glissement sémantique, le néologisme fourre-tout, le sophisme bancal mais séduisant, la rhétorique fragile malgré les apparences. On ne s’embarrasse pas de scrupules. La leçon peut commencer…
Les exemples sont confondants, les citations improbables mais authentiques. Le public assiste à un démontage en règle des ficelles et embrouilles de la communication, à l’éclatement façon puzzle du discours et de ses rouages.
Candidates, candidats, bienvenu(e)s au séminaire. Ne manquez pas la leçon. C’est aussi imparable que décapant. C’est aussi drôle que brillant. C’est documenté, argumenté et correctement politique.
Le Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Accession aux Fonctions Électorales (vous avez trouvé l’acronyme ?) frappe un grand cou(p) !
spectacle proposé par le Tangram scène nationale .
Théâtre Legendre Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 29 63 32 billetterie@letangram.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre L’art d’avoir toujours raison
L’événement Théâtre L’art d’avoir toujours raison Évreux a été mis à jour le 2026-08-31 par Comptoir des Loisirs
À voir aussi à Evreux (Eure)
- 20ème anniversaire du grand orgue de la cathédrale différents visages de l’orgue Rue Charles Corbeau Évreux 13 septembre 2026
- Accrochage « Photographie(s) en contrepoint », Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux, Évreux 15 septembre 2026
- JEP 2026 Evreux Voodoo May au Kubb Le Kubb Évreux 18 septembre 2026
- Visite guidée du temple maçonnique, Temple maçonnique « La Fraternité normande », Évreux 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Évreux 19 septembre 2026