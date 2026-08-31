Informations pratiques

Évreux

Théâtre L’art d’avoir toujours raison

Théâtre Legendre Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-30 20:00:00

fin : 2026-12-01

Date(s) :

2026-11-30 2026-12-01

Le Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Accession aux Fonctions Électorales (chercher l’acronyme !) ne manque ni d’idées ni d’audace. Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter deux scientifiques, membres de ce groupe, venus sur scène exposer leur méthode simple, rapide et infaillible pour remporter une élection . Ils donnent des conseils, disent ce qu’il faut faire, ce qu’il faut éviter afin… d’avoir toujours raison.

Sur scène, deux pupitres de conférence et l’inévitable PowerPoint, des projections de graphiques, de photos d’illustres modèles et autres affiches en projet. Deux compères qui débusquent le glissement sémantique, le néologisme fourre-tout, le sophisme bancal mais séduisant, la rhétorique fragile malgré les apparences. On ne s’embarrasse pas de scrupules. La leçon peut commencer…

Les exemples sont confondants, les citations improbables mais authentiques. Le public assiste à un démontage en règle des ficelles et embrouilles de la communication, à l’éclatement façon puzzle du discours et de ses rouages.

Candidates, candidats, bienvenu(e)s au séminaire. Ne manquez pas la leçon. C’est aussi imparable que décapant. C’est aussi drôle que brillant. C’est documenté, argumenté et correctement politique.

Le Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Accession aux Fonctions Électorales (vous avez trouvé l’acronyme ?) frappe un grand cou(p) !

spectacle proposé par le Tangram scène nationale .

Théâtre Legendre Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 29 63 32 billetterie@letangram.com

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English : Théâtre L’art d’avoir toujours raison

L’événement Théâtre L’art d’avoir toujours raison Évreux a été mis à jour le 2026-08-31 par Comptoir des Loisirs