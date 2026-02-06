Théâtre L’art d’avoir toujours raison La Celle-Dunoise
Théâtre L’art d’avoir toujours raison
Salledes fêtes La Celle-Dunoise Creuse
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
La Scène Nationale d’Aubusson et la commune de la Celle Dunoise vous propose
L’ART D’AVOIR TOUJOURS RAISON, méthode simple, rapide et infaillible pour remporter une élection
Le Jeudi 12 février à 20H30
LA CELLE DUNOISE Salle des Loisirs, tarifs de 7 à 10€ .
Salledes fêtes La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09
