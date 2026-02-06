Théâtre L’art d’avoir toujours raison La Celle-Dunoise

Théâtre L’art d’avoir toujours raison

La Scène Nationale d’Aubusson et la commune de la Celle Dunoise vous propose

L’ART D’AVOIR TOUJOURS RAISON, méthode simple, rapide et infaillible pour remporter une élection

Le Jeudi 12 février à 20H30

LA CELLE DUNOISE Salle des Loisirs, tarifs de 7 à 10€ .

Salledes fêtes La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09

