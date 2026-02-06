THEATRE L’art d’avoir toujours raison, méthode simple ,rapide et infaillible pour remporter une élection

Salle des Fêtes Auzances Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’art d’avoir toujours raison est un spectacle drôle et très actuel qui dévoile les techniques de propagande auxquelles nous sommes confrontées chaque jours. Deux faux scientifiques du GIRAFE (groupe international de recherche sur l’accession aux fonctions Electorales) présentent au public, transformé aux futurs candidats, une méthode infaillible pour gagner n’importe qu’elle élection .

Sans scrupules, ils démontrent comment façonner son discours, comment éviter les conflits, maîtriser l’image et , surtout, apprendre l’art d’avoir toujours raison!

1h20 A partir de 13 ans

A la Salle des fêtes .

Salle des Fêtes Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : THEATRE L’art d’avoir toujours raison, méthode simple ,rapide et infaillible pour remporter une élection

L’événement THEATRE L’art d’avoir toujours raison, méthode simple ,rapide et infaillible pour remporter une élection Auzances a été mis à jour le 2026-02-03 par Marche et Combraille en Aquitaine