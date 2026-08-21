Théâtre L’art d’avoir toujours raison Rue de Paris Mondorff
vendredi 13 novembre 2026 · Rue de Paris · Mondorff
Informations pratiques
Mondorff
Théâtre L’art d’avoir toujours raison
Rue de Paris Foyer socio-éducatif L’Altbach Mondorff Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13 21:15:00
Date(s) :
2026-11-13
Gagner une élection ? Avec une rhétorique bien huilée et un peu de manipulation, c’est facile !
Au cours de cette conférence drolatique, deux prétendus experts livrent leur méthode pour convaincre. A travers leur démonstration, ils dénoncent les mécanismes du marketing politique. Une comédie solidement documentée, qui nous fait trembler à la fois d’effroi et de rire.
Comédie par la Compagnie Cassandre. Réservation via le site du Nest-Théâtre.Tout public
18 .
Rue de Paris Foyer socio-éducatif L’Altbach Mondorff 57570 Moselle Grand Est +33 3 65 67 46 94 infos@nest-theatre.fr
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English :
Win an election? With some well-oiled rhetoric and a little manipulation, it’s easy!
During this humorous lecture, two so-called experts reveal their methods for persuasion. Through their demonstration, they expose the mechanisms of political marketing. A thoroughly researched comedy that leaves us trembling—both with fear and laughter.
A comedy by the Compagnie Cassandre. Reservations via the Nest-Théâtre website.
L’événement Théâtre L’art d’avoir toujours raison Mondorff a été mis à jour le 2026-08-21 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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