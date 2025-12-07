Théâtre L’art d’avoir toujours raison Neufchâteau

Théâtre L’art d’avoir toujours raison Neufchâteau dimanche 7 décembre 2025.

Théâtre L’art d’avoir toujours raison

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 16:15:00

2025-12-07

Deux scientifiques issus du Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Accession aux Fonctions Électorales (la G.I.R.A.F.E.) prétendent avoir trouvé une méthode, qui, si elle est suivie à la lettre, permet d’emporter n’importe quelle élection. S’encombrant assez peu d’éthique, ils transmettent à un parterre de futurs candidats (le public) tous les outils nécessaires pour réussir une campagne.

En prenant exemple sur les grandes personnalités politiques de notre époque, ils répondent aux questions que tout candidat doit se poser s’il espère l’emporter Comment avoir un bon programme ? Comment faire disparaître le conflit ? Comment réussir sa communication ? Comment parler quand on n’a rien à dire ? Et enfin, la plus importante et la plus difficile de toutes ces questions Comment même quand on a tort avoir toujours raison ?

A partir de 15 ans.Tout public

1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

Two scientists from the Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l?Accession aux Fonctions Électorales (G.I.R.A.F.E.) claim to have found a method that, if followed to the letter, will win any election. With little regard for ethics, they pass on to an audience of future candidates all the tools they need to run a successful campaign.

Taking their cue from the great political figures of our time, they answer the questions that every candidate must ask if he or she hopes to win: How do you have a good program? How do you eliminate conflict? How to communicate successfully? How do you speak when you have nothing to say? And last but not least, the most important and difficult of all these questions: How? even when you’re wrong? to be right all the time?

Ages 15 and up.

Zwei Wissenschaftler der Interdisziplinären Forschungsgruppe für den Zugang zu Wahlämtern (G.I.R.A.F.E.) behaupten, eine Methode gefunden zu haben, mit der man jede Wahl gewinnen kann, wenn man sie strikt befolgt. Sie vermitteln einer Gruppe von zukünftigen Kandidaten (dem Publikum) alle notwendigen Werkzeuge für eine erfolgreiche Kampagne.

Sie nehmen sich die großen Politiker unserer Zeit zum Vorbild und beantworten die Fragen, die sich jeder Kandidat stellen muss, wenn er gewinnen will: Wie kann man ein gutes Programm haben? Wie lässt man Konflikte verschwinden? Wie kann man erfolgreich kommunizieren? Wie redet man, wenn man nichts zu sagen hat? Und schließlich die wichtigste und schwierigste aller Fragen: Wie? auch wenn man falsch liegt? immer Recht haben?

Ab 15 Jahren.

Due scienziati del Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Accession aux Fonctions Électorales (G.I.R.A.F.E.) sostengono di aver trovato un metodo che, se seguito alla lettera, può vincere qualsiasi elezione. Senza alcun riguardo per l’etica, forniscono a un pubblico di futuri candidati tutti gli strumenti necessari per condurre una campagna elettorale di successo.

Prendendo spunto dai grandi personaggi politici del nostro tempo, rispondono alle domande che ogni candidato deve porsi per sperare di vincere: come si fa ad avere un buon programma? Come eliminare i conflitti? Come si comunica con successo? Come si parla quando non si ha nulla da dire? E infine, la domanda più importante e più difficile di tutte: come si fa, anche quando si sbaglia, ad avere sempre ragione?

Dai 15 anni in su.

Dos científicos del Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Accession aux Fonctions Électorales (G.I.R.A.F.E.) afirman haber encontrado un método que, si se sigue al pie de la letra, puede hacer ganar cualquier elección. Sin tener en cuenta la ética, ofrecen a un público de futuros candidatos todas las herramientas necesarias para llevar a cabo una campaña exitosa.

Inspirándose en las grandes figuras políticas de nuestro tiempo, responden a las preguntas que todo candidato debe plantearse si quiere ganar: ¿Cómo tener un buen programa? ¿Cómo eliminar los conflictos? ¿Cómo comunicar con éxito? ¿Cómo hablar cuando no se tiene nada que decir? Y, por último, la pregunta más importante y difícil de todas: ¿Cómo hacer para tener siempre razón, incluso cuando se está equivocado?

A partir de 15 años.

