Théâtre L’art de ne pas dire Chartres

Théâtre L’art de ne pas dire

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 17 – 17 – 31 EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16 22:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Clément Viktorovitch, spécialiste de rhétorique, monte pour la première fois sur scène avec une fiction grinçante. Il y joue le rôle d’un conseiller en communication présidentiel, évincé brutalement, qui choisit de se venger en révélant les secrets du pouvoir lors d’une conférence.

À travers ce seul-en-scène, il ne se contente pas d’expliquer les mécanismes du discours politique il questionne son rôle dans la démocratie. Quand les mots deviennent creux et la communication un art du vide, reste-t-il possible de débattre et de préserver le sens démocratique ? Tout public à partir de 14 ans. 17 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

Clément Viktorovitch, a specialist in rhetoric, takes to the stage for the first time with a gritty piece of fiction. He plays the role of a presidential communications advisor, brutally ousted, who chooses to take revenge by revealing the secrets of power at a conference.

German :

Clément Viktorovitch, ein Spezialist für Rhetorik, steht zum ersten Mal mit einem grimmigen Drama auf der Bühne. Er spielt die Rolle eines Kommunikationsberaters des Präsidenten, der brutal aus dem Amt gedrängt wird und sich rächen will, indem er auf einer Konferenz die Geheimnisse der Macht enthüll

Italiano :

Clément Viktorovitch, specialista in retorica, sale per la prima volta sul palcoscenico con un dramma grintoso. Interpreta un consigliere presidenziale per le comunicazioni che viene brutalmente estromesso e decide di vendicarsi rivelando i segreti del potere durante una conferenza.

Espanol :

Clément Viktorovitch, especialista en retórica, sube por primera vez al escenario con un drama descarnado. Interpreta a un asesor de comunicación presidencial que es brutalmente destituido y decide vengarse revelando los secretos del poder en una conferencia.

