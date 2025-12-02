Théâtre : L’Art d’être mon père Théâtre la Reine Blanche Paris

CM2. Le père de Zoé, séparé depuis peu et voulant passer du temps avec sa fille, vient mettre en scène le spectacle de fin d’année : Les Misérables. Pendant un an, il transmet aux enfants son amour fou de la poésie et de l’art. Mais, bipolaire, ses excès et transgressions mettront en péril le spectacle. Aura-t-il lieu ?

Julie Timmerman joue seule les dix personnages de cette histoire d’amour, de gouffres et de lumière.

↘ Production : Idiomécanic Théâtre

↘ Avec l’aide de : Théâtre des 2 Rives à Charenton-le-Pont

↘ Avec le soutien de : JTN, Conservatoire de St-Denis

TEXTE ET JEU = Julie Timmerman

COLLABORATION ARTISTIQUE & CRÉATION LUMIÈRES = Philippe Sazerat

MUSIQUE = Benjamin Laurent

CRÉATION SONORE = Paul Guionie + Maxime Tavard

COSTUMES = Dominique Rocher

« L’enfant, c’est l’avenir. Ce sillon-là est généreux ; il donne plus que l’épi pour le grain de blé. Déposez-y une étincelle, il vous rendra une gerbe de lumière. » Victor Hugo

Du vendredi 30 janvier 2026 au dimanche 15 février 2026 :

dimanche

de 18h00 à 19h00

mercredi, vendredi

de 21h00 à 22h00

payant

De 10 à 22 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-30T22:00:00+01:00

fin : 2026-02-15T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-30T21:00:00+02:00_2026-01-30T22:00:00+02:00;2026-02-01T18:00:00+02:00_2026-02-01T19:00:00+02:00;2026-02-04T21:00:00+02:00_2026-02-04T22:00:00+02:00;2026-02-06T21:00:00+02:00_2026-02-06T22:00:00+02:00;2026-02-08T18:00:00+02:00_2026-02-08T19:00:00+02:00;2026-02-11T21:00:00+02:00_2026-02-11T22:00:00+02:00;2026-02-13T21:00:00+02:00_2026-02-13T22:00:00+02:00;2026-02-15T18:00:00+02:00_2026-02-15T19:00:00+02:00

Théâtre la Reine Blanche 2bis, passage Ruelle 75018 Paris

https://www.reineblanche.com/ +33140050696 reservation@scenesblanches.com https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://twitter.com/LaReineBlanche