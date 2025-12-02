Théâtre : L’Art d’être mon père Théâtre la Reine Blanche Paris
CM2. Le père de Zoé, séparé depuis peu et voulant passer du temps avec sa fille, vient mettre en scène le spectacle de fin d’année : Les Misérables. Pendant un an, il transmet aux enfants son amour fou de la poésie et de l’art. Mais, bipolaire, ses excès et transgressions mettront en péril le spectacle. Aura-t-il lieu ?
Julie Timmerman joue seule les dix personnages de cette histoire d’amour, de gouffres et de lumière.
↘ Production : Idiomécanic Théâtre
↘ Avec l’aide de : Théâtre des 2 Rives à Charenton-le-Pont
↘ Avec le soutien de : JTN, Conservatoire de St-Denis
TEXTE ET JEU = Julie Timmerman
COLLABORATION ARTISTIQUE & CRÉATION LUMIÈRES = Philippe Sazerat
MUSIQUE = Benjamin Laurent
CRÉATION SONORE = Paul Guionie + Maxime Tavard
COSTUMES = Dominique Rocher
« L’enfant, c’est l’avenir. Ce sillon-là est généreux ; il donne plus que l’épi pour le grain de blé. Déposez-y une étincelle, il vous rendra une gerbe de lumière. » Victor Hugo
Du vendredi 30 janvier 2026 au dimanche 15 février 2026 :
dimanche
de 18h00 à 19h00
mercredi, vendredi
de 21h00 à 22h00
payant
De 10 à 22 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Théâtre la Reine Blanche 2bis, passage Ruelle 75018 Paris
https://www.reineblanche.com/ +33140050696 reservation@scenesblanches.com https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://twitter.com/LaReineBlanche