Théâtre L’Art du couple Salle des fêtes Touques

Théâtre L’Art du couple

Salle des fêtes 8 bis Avenue Charles de Gaulle Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Eve et Alex, ensemble à la ville comme à la scène, s’amusent avec les zones de turbulence du couple. Authenticité du vécu, drôlerie des situations quotidiennes, chacun peut se reconnaître (ou reconnaître l’autre, tout dépend de son degré de mauvaise foi !). Une comédie pétillante et sexy.

S’aimer c’est facile, mais se supporter ? L’amour est une évidence, mais pour réaliser l’idylle dont on a rêvé, on a intérêt à s’accrocher. Une femme doit-elle faire exploser le transformateur électrique de son quartier pour vivre un dîner aux chandelles ? Pourquoi offrir à sa compagne un livre intitulé pratiquer le silence est légèrement risqué ?

Eve et Alex, ensemble à la ville comme à la scène, s’amusent avec les zones de turbulence du couple. Authenticité du vécu, drôlerie des situations quotidiennes, chacun peut se reconnaître (ou reconnaître l’autre, tout dépend de son degré de mauvaise foi !). Une comédie pétillante et sexy qui booste votre libido. .

Salle des fêtes 8 bis Avenue Charles de Gaulle Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre L’Art du couple

Eve and Alex, together on stage and in the city, play with the turbulence of being a couple. The authenticity of their experiences and the humour of their everyday situations mean that everyone can recognise themselves (or the other, depending on how much bad faith they have!). A sparkling, sexy …

L’événement Théâtre L’Art du couple Touques a été mis à jour le 2026-03-01 par OT SPL Deauville