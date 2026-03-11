THÉÂTRE LARZAC ! Fouzilhon

THÉÂTRE LARZAC !

Ce spectacle témoigne de 40 ans d’expérience d’une gestion collective exemplaire, mêlant intimités, réflexions sur notre rapport à la propriété et à l’agriculture paysanne et questions sur le fonctionnement du collectif et de la démocratie. Cette aventure sociale est pérenne, réussie, elle devrait faire modèle, mais elle ne fait pas grand bruit… D’où le point d’exclamation Larzac !

Tarifs Plein tarif 14€ Adhérents, chômeurs & étudiants 10€ Moins de 18 ans 6€. Adhésion à l’association 15€. Sur réservation. .

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie +33 6 69 38 49 34 resatdp@gmail.com

English :

This show bears witness to 40 years’ experience of exemplary collective management, blending intimacy, reflections on our relationship to property and peasant farming, and questions about how the collective and democracy work.

Price Full price: 14? Members, unemployed & students: 10? Under 18s: 6? Association membership: 15? By reservation only.

