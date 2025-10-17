Théâtre Larzac ! Nouzonville

Théâtre Larzac !

“Larzac !” Une aventure sociale racontée par Philippe Durand.“Larzac !” Ne parle pas de la célèbre lutte des années 70, tout juste est-elle évoquée.Philippe Durand s’intéresse à ce qui se passe aujourd’hui sur le plateau du Larzac la vie de ses habitants et celle de l’outil de gestion collective des terres agricoles à laquelle ils participent. Il est allé à la rencontre de ces habitants, paysans ou non, enregistrer le son des échanges qu’il a eus avec eux, conserver les paroles brutes attachés à porter ces paroles dans leur sang, avec toute la vie qui les anime et en a fait un récit.Dans un mélange d’intimités, de réflexions sur notre rapport à la propriété, sur l’agriculture paysanne que les Larzaciens entendent mener, de questions sur le fonctionnement du collectif, de la démocratie, qui sont le reflet de 40 ans d’expérience de cette gestion collective exemplaire.Cette aventure sociale est pérenne, elle est une pleine réussite, elle devrait faire modèle, mais elle ne fait pas grand bruit.D’où le point d’exclamation Larzac !Billetterie

6, rue Jean Baptiste Clément Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 37 49 centreculturel@villedenouzonville.fr

larzac! A social adventure told by Philippe Durand. ?Larzac! Philippe Durand is interested in what is happening today on the Larzac plateau: the lives of its inhabitants and the collective management of agricultural land in which they participate. He went to meet these inhabitants, peasants or not, recorded the sound of the exchanges he had with them, preserved the raw words attached to carrying these words in their blood, with all the life that animates them and made a narrative out of itthis social adventure is long-lasting, a complete success, and should serve as a model, but it doesn?t make much noise, hence the exclamation mark: Larzac!

larzac! Ein soziales Abenteuer, erzählt von Philippe Durand.?Larzac! Philippe Durand interessiert sich für das, was heute auf der Hochebene von Larzac geschieht: das Leben der Bewohner und das der kollektiven Verwaltung des Agrarlandes, an der sie beteiligt sind. Er ging zu den Bewohnern, Bauern und Nicht-Bauern, nahm den Ton der Gespräche auf, die er mit ihnen führte, bewahrte die unverarbeiteten Worte auf sie wollten diese Worte in ihrem Blut tragen, mit all dem Leben, das sie belebt und machte daraus eine Erzählung.In einer Mischung aus Intimität, Reflexionen über unser Verhältnis zum Eigentum, über die Landwirtschaft, die wir auf dem Larzac betreiben, und über das Leben der Menschen auf dem Larzacdieses soziale Abenteuer ist von Dauer, es ist ein voller Erfolg, es sollte ein Vorbild sein, aber es macht nicht viel Aufsehen.Daher das Ausrufezeichen: Larzac!Kartenverkauf

larzac! Un’avventura sociale raccontata da Philippe Durand Philippe Durand è interessato a ciò che accade oggi sull’altopiano del Larzac: la vita dei suoi abitanti e quella della gestione collettiva dei terreni agricoli a cui partecipano. È andato a incontrare gli abitanti, contadini e non, ha registrato il suono delle discussioni che ha avuto con loro, ha conservato le parole crude erano desiderosi di portare queste parole nel sangue, con tutta la vita che le anima e ha scritto una storia su di loroquesta avventura sociale è duratura, un successo completo, e dovrebbe servire da modello, ma non ha fatto molto scalpore, da cui il punto esclamativo: Larzac!

larzac Una aventura social contada por Philippe Durand Philippe Durand se interesa por lo que ocurre hoy en la meseta del Larzac: la vida de sus habitantes y la de la gestión colectiva de las tierras agrícolas en la que participan. Salió al encuentro de los habitantes, agricultores y no agricultores, grabó el sonido de las conversaciones que mantuvo con ellos, conservó las palabras crudas que pronunciaron -se empeñaron en llevarlas en la sangre, con toda la vida que las anima- y escribió una historia sobre ellosesta aventura social es perdurable, un éxito rotundo, y debería servir de modelo, pero no ha dado mucho que hablar, de ahí el signo de exclamación: ¡Larzac!

