Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Théâtre : L’assasinat de Salto – L’enquête dont vous êtes le héros

Theatre de Poche Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 21:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24

« L’ASSASSINAT DE SALTO : L’ENQUÊTE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS »

Une comédie policière interactive de Marie-Laure Monturet

L’inspecteur Chlounk assisté de son fidèle et dévoué, mais néanmoins pas doué, officier Plounk, doivent résoudre l’enquête sur la mort du critique théâtral, Mr Salto.

Et ça avant deux heures du matin, parce que quand l’inspecteur se couche tard, il est d’encore plus mauvaise humeur que d’habitude !

Pour mener leur mission à bien, ils ont besoin de vous !

Car vous pouvez changer le cours de l’histoire !

Si vous avez toujours rêvé de mener une enquête, tel Sherlock Holmes, en étant tranquillement assis dans un fauteuil, mais sans savoir jouer du violon, cette mission est pour vous !

L’assassinat de Salto, l’enquête dont vous êtes le héros ! .

Theatre de Poche Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 36 69 66

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English : Théâtre : L’assasinat de Salto – L’enquête dont vous êtes le héros

L’événement Théâtre : L’assasinat de Salto – L’enquête dont vous êtes le héros Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir