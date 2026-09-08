Théâtre : L’assasinat de Salto – L’enquête dont vous êtes le héros Sarlat-la-Canéda
jeudi 22 octobre 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Théâtre : L’assasinat de Salto – L’enquête dont vous êtes le héros
Theatre de Poche Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 21:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24
« L’ASSASSINAT DE SALTO : L’ENQUÊTE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS »
Une comédie policière interactive de Marie-Laure Monturet
L’inspecteur Chlounk assisté de son fidèle et dévoué, mais néanmoins pas doué, officier Plounk, doivent résoudre l’enquête sur la mort du critique théâtral, Mr Salto.
Et ça avant deux heures du matin, parce que quand l’inspecteur se couche tard, il est d’encore plus mauvaise humeur que d’habitude !
Pour mener leur mission à bien, ils ont besoin de vous !
Car vous pouvez changer le cours de l’histoire !
Si vous avez toujours rêvé de mener une enquête, tel Sherlock Holmes, en étant tranquillement assis dans un fauteuil, mais sans savoir jouer du violon, cette mission est pour vous !
L’assassinat de Salto, l’enquête dont vous êtes le héros ! .
Theatre de Poche Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 36 69 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre : L’assasinat de Salto – L’enquête dont vous êtes le héros
L’événement Théâtre : L’assasinat de Salto – L’enquête dont vous êtes le héros Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
À voir aussi à Sarlat-la-Canéda (Dordogne)
- Nuit du Patrimoine Sarlat-la-Canéda 19 septembre 2026
- Portes ouvertes du tribunal de proximité de Sarlat, Tribunal de proximité, Sarlat-la-Canéda 19 septembre 2026
- Visite libre de Gorodka, Gorodka, Sarlat-la-Canéda 19 septembre 2026
- Club de lecture Délire de lire . Médiathèque Sarlat-la-Canéda 22 septembre 2026
- Journées du Goût et de la Gastronomie Sarlat-la-Canéda 26 septembre 2026