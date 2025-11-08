Théâtre L’atelier par la 7ème Compagnie Salle des fêtes Mézières-sur-Ponthouin

Théâtre L’atelier par la 7ème Compagnie

La troupe de théâtre La 7ème Compagnie vous présente L’atelier écrit par Jean-Claude Grumberg.

Pièce à huit comédiens

Synopsis

Dans un atelier de confection, de I945 à 1952, des employés s’affairent. Entre rires et larmes, ils racontent leur vie pendant l’Occupation et dans l’immédiat après-guerre

un Juif qui a été déporté, un autre qui a vécu caché en zone occupée, une troisième qui s’est réfugiée en zone libre, une quatrième, encore, dont le mari a été arrêté et envoyé dans les camps, mais aussi une femme dont le mari fonctionnaire a peut-être collaboré… Autant de destins qui se croisent et soulèvent tous la même question comment vivre après le traumatisme de la guerre tout en perpétuant la mémoire des disparus?

Ouverture des portes à 20h00. Durée 1h50

Soirée organisée par le Comité des Fêtes de Mézières.

Tarif 8€ par personne Réservation au 06 78 11 01 46 06 34 82 34 42 .

Salle des fêtes Rue du Prieuré Mézières-sur-Ponthouin 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 6 34 82 34 42

