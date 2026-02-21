[Théâtre] L’auberge des derniers soupirs Glaignes
[Théâtre] L’auberge des derniers soupirs Glaignes samedi 7 mars 2026.
[Théâtre] L’auberge des derniers soupirs
Glaignes Oise
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08
Avis aux amateurs de théâtre.
Les Tréteaux de Glaignes présentent une nouvelle pièce L’auberge des derniers soupirs .
️Les représentations auront lieu le samedi 7 mars, à 20h et le dimanche 8 mars, à 15h
Salle des fêtes de Glaignes.
Notez la date dans vos agendas et venez nombreux !
Entrée 10€ pour les adultes 5€ pour les enfants.
Pour réserver, contactez le 06 45 29 95 61
Notez la date dans vos agendas et venez nombreux !
Avis aux amateurs de théâtre.
Les Tréteaux de Glaignes présentent une nouvelle pièce L’auberge des derniers soupirs .
️Les représentations auront lieu le samedi 7 mars, à 20h et le dimanche 8 mars, à 15h
Salle des fêtes de Glaignes.
Notez la date dans vos agendas et venez nombreux !
Entrée 10€ pour les adultes 5€ pour les enfants.
Pour réserver, contactez le 06 45 29 95 61
Notez la date dans vos agendas et venez nombreux ! .
Glaignes 60129 Oise Hauts-de-France +33 6 45 29 95 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For theater lovers.
The Tréteaux de Glaignes present a new play, L’auberge des derniers soupirs .
performances will take place on Saturday, March 7, at 8pm and Sunday, March 8, at 3pm
glaignes village hall.
Mark the date in your diaries and come one, come all!
? Admission: 10? for adults 5? for children.
for reservations, call 06 45 29 95 61
Mark the date in your diaries and come one, come all!
L’événement [Théâtre] L’auberge des derniers soupirs Glaignes a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois