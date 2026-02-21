[Théâtre] L’auberge des derniers soupirs

Glaignes Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

Avis aux amateurs de théâtre.

Les Tréteaux de Glaignes présentent une nouvelle pièce L’auberge des derniers soupirs .

️Les représentations auront lieu le samedi 7 mars, à 20h et le dimanche 8 mars, à 15h

Salle des fêtes de Glaignes.

Notez la date dans vos agendas et venez nombreux !

Entrée 10€ pour les adultes 5€ pour les enfants.

Pour réserver, contactez le 06 45 29 95 61

Notez la date dans vos agendas et venez nombreux !

Avis aux amateurs de théâtre.

Les Tréteaux de Glaignes présentent une nouvelle pièce L’auberge des derniers soupirs .

️Les représentations auront lieu le samedi 7 mars, à 20h et le dimanche 8 mars, à 15h

Salle des fêtes de Glaignes.

Notez la date dans vos agendas et venez nombreux !

Entrée 10€ pour les adultes 5€ pour les enfants.

Pour réserver, contactez le 06 45 29 95 61

Notez la date dans vos agendas et venez nombreux ! .

Glaignes 60129 Oise Hauts-de-France +33 6 45 29 95 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For theater lovers.

The Tréteaux de Glaignes present a new play, L’auberge des derniers soupirs .

performances will take place on Saturday, March 7, at 8pm and Sunday, March 8, at 3pm

glaignes village hall.

Mark the date in your diaries and come one, come all!

? Admission: 10? for adults 5? for children.

for reservations, call 06 45 29 95 61

Mark the date in your diaries and come one, come all!

L’événement [Théâtre] L’auberge des derniers soupirs Glaignes a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois