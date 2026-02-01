Théâtre L’auberge du caramel Pluduno
Théâtre L’auberge du caramel Pluduno samedi 28 février 2026.
Théâtre L’auberge du caramel
Salle des fêtes de Pléven Pluduno Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01
L’association théâtrale de Langueux Théâtre des mises en scène présente L’auberge du Caramel, une comédie en 3 actes de Jean-Luc Pecqueur
Organisé par l’association Marque page de la bibliothèque municipale .
Salle des fêtes de Pléven Pluduno 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 55 51 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre L’auberge du caramel Pluduno a été mis à jour le 2026-02-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme