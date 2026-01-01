Théâtre L’augmentation TARBES Tarbes
TARBES 4 bis Quai de l'Adour Tarbes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-25 16:00:00
2026-01-25
D’après Georges Pérec par la Compagnie du Théâtre Fébus
5 voix, 5 comédiens et autant de variations sur le même questionnement Comment demander une augmentation à son chef de service ?
Georges Pérec nous entraîne dans l’aventure hilarante d’une véritable course d’obstacle où selon une logique imparable, de répétitions en rendez-vous manqués, d’épidémies en intoxications alimentaires, les perspectives d’une rencontre avec un chef de service deviennent improbables.
Un délire verbal en boucle, une totale liberté de création, du théâtre à l’état pur !
BILLETTERIE
Ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h
Pas de CB le jour de la représentation
Avec Pascale Gautier, Valérie Soucasse, Olivier Ridet, Armel Le-Bec, Bruno Spiesser
Mise en scène et adaptation Bruno Spiesser
English :
Based on Georges Pérec by Compagnie du Théâtre Fébus
5 voices, 5 actors and as many variations on the same question: How do you ask your boss for a raise?
Georges Pérec takes us on a hilarious obstacle course where, following an unstoppable logic, from rehearsals to missed appointments, from epidemics to food poisoning, the prospects of a meeting with a department head become improbable.
A looping verbal delirium, total creative freedom, theater in its purest form!
BILLETTERIE
Open Tuesday to Saturday, 2 pm to 6 pm
No credit card on day of performance
With Pascale Gautier, Valérie Soucasse, Olivier Ridet, Armel Le-Bec, Bruno Spiesser
Directed and adapted by Bruno Spiesser
