Théâtre L’augmentation TARBES Tarbes

TARBES 4 bis Quai de l'Adour Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-25 16:00:00

2026-01-25

D’après Georges Pérec par la Compagnie du Théâtre Fébus

5 voix, 5 comédiens et autant de variations sur le même questionnement Comment demander une augmentation à son chef de service ?

Georges Pérec nous entraîne dans l’aventure hilarante d’une véritable course d’obstacle où selon une logique imparable, de répétitions en rendez-vous manqués, d’épidémies en intoxications alimentaires, les perspectives d’une rencontre avec un chef de service deviennent improbables.

Un délire verbal en boucle, une totale liberté de création, du théâtre à l’état pur !

BILLETTERIE

Ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h

Pas de CB le jour de la représentation

Avec Pascale Gautier, Valérie Soucasse, Olivier Ridet, Armel Le-Bec, Bruno Spiesser

Mise en scène et adaptation Bruno Spiesser

TARBES 4 bis Quai de l’Adour Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Based on Georges Pérec by Compagnie du Théâtre Fébus

5 voices, 5 actors and as many variations on the same question: How do you ask your boss for a raise?

Georges Pérec takes us on a hilarious obstacle course where, following an unstoppable logic, from rehearsals to missed appointments, from epidemics to food poisoning, the prospects of a meeting with a department head become improbable.

A looping verbal delirium, total creative freedom, theater in its purest form!

BILLETTERIE

Open Tuesday to Saturday, 2 pm to 6 pm

No credit card on day of performance

With Pascale Gautier, Valérie Soucasse, Olivier Ridet, Armel Le-Bec, Bruno Spiesser

Directed and adapted by Bruno Spiesser

