Informations pratiques

Lauzun

Théâtre Lauzun « Oliver ! »

Salle Apollo Royal Dancing Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 14:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25 2026-10-31

Venez nombreux à la représentation théâtrale en anglais de « Oliver ! », comédie musicale de Lionel Bart. Produite par Martin Smith et réalisée par Annik Musgrave et Charlie Binyon, d’après l’œuvre Oliver Twist de Charles Dickens.

Venez nombreux à la représentation théâtrale en anglais de « Oliver ! », comédie musicale de Lionel Bart. Produite par Martin Smith et réalisée par Annik Musgrave et Charlie Binyon, d’après l’œuvre Oliver Twist de Charles Dickens. .

Salle Apollo Royal Dancing Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine sandie.osullivan@btinternet.com

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English : Théâtre Lauzun « Oliver ! »

We hope to see many of you at the English-language stage production of « Oliver!, » a musical by Lionel Bart. Produced by Martin Smith and directed by Annik Musgrave and Charlie Binyon, based on Charles Dickens’s *Oliver Twist*.

L’événement Théâtre Lauzun « Oliver ! » Lauzun a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Lauzun