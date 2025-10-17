Théâtre Lauzun « Quartet » Lauzun

Théâtre Lauzun "Quartet"

Théâtre Lauzun « Quartet » Lauzun vendredi 17 octobre 2025.

Théâtre Lauzun « Quartet »

Salle Apollo Royal Dancing Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-25

Date(s) :
2025-10-17 2025-10-24

L’association Théâtre Lauzun vous propose la représentation en anglais de « Quartet » écrit par Ronald Harwood, produit et mis en scène par Martin Smith.
L’association Théâtre Lauzun vous propose la représentation en anglais de « Quartet » écrit par Ronald Harwood, produit et mis en scène par Martin Smith.   .

Salle Apollo Royal Dancing Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   sandie.osullivan@btinternet.com

English : Théâtre Lauzun « Quartet »

The Théâtre Lauzun association presents a performance in English of « Quartet » written by Ronald Harwood, produced and directed by Martin Smith.

German : Théâtre Lauzun « Quartet »

Die Association Théâtre Lauzun bietet Ihnen die englischsprachige Aufführung von « Quartet », geschrieben von Ronald Harwood, produziert und inszeniert von Martin Smith.

Italiano :

L’associazione Théâtre Lauzun propone una rappresentazione in inglese di « Quartet », scritto da Ronald Harwood, prodotto e diretto da Martin Smith.

Espanol : Théâtre Lauzun « Quartet »

La asociación Théâtre Lauzun le ofrece una representación en inglés de « Quartet » escrita por Ronald Harwood, producida y dirigida por Martin Smith.

L’événement Théâtre Lauzun « Quartet » Lauzun a été mis à jour le 2025-09-23 par OT du Pays de Lauzun