Théâtre Lauzun « Quartet »
Salle Apollo Royal Dancing Lauzun Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-25
2025-10-17 2025-10-24
L’association Théâtre Lauzun vous propose la représentation en anglais de « Quartet » écrit par Ronald Harwood, produit et mis en scène par Martin Smith.
Salle Apollo Royal Dancing Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine sandie.osullivan@btinternet.com
English : Théâtre Lauzun « Quartet »
The Théâtre Lauzun association presents a performance in English of « Quartet » written by Ronald Harwood, produced and directed by Martin Smith.
German : Théâtre Lauzun « Quartet »
Die Association Théâtre Lauzun bietet Ihnen die englischsprachige Aufführung von « Quartet », geschrieben von Ronald Harwood, produziert und inszeniert von Martin Smith.
Italiano :
L’associazione Théâtre Lauzun propone una rappresentazione in inglese di « Quartet », scritto da Ronald Harwood, prodotto e diretto da Martin Smith.
Espanol : Théâtre Lauzun « Quartet »
La asociación Théâtre Lauzun le ofrece una representación en inglés de « Quartet » escrita por Ronald Harwood, producida y dirigida por Martin Smith.
