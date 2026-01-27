Théâtre L’Avare Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Théâtre L’Avare

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-22

2026-02-21 2026-02-22

Les représentations sont organisées par l’association ENSEMBLE contre la SLA au profit de la recherche médicale contre la Sclérose Latérale Amyotrophique (maladie de Charcot).

Venez voir L’Avare, sous une forme remise au goût du jour, samedi 21 février à 20h30 et dimanche 22 février à 15h à la Loge, à Beaupréau-en-Mauges. Une mise en scène de Camille de La Guillonnière, de la TRPL Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté (anciennement Théâtre Régional des Pays de la Loire).

Résumé L’argent domine tout chez Monsieur Harpagon. Le pain est sous clef, les feuilles de papiers hygiéniques distribuées une à une, les ampoules dévissées pour ne pas dépenser d’électricité… Mille et un détails qui finissent par rendre la vie de sa famille impossible. L’avare préfère vendre ses biens et vivre dans une caravane au fond d’un terrain vague, pour pouvoir accumuler les pièces d’or. Là, l’homme veille, fusil à la main, sur son précieux trésor amassé à force d’économies et d’entourloupes financières. Une comédie pleine de ruses, quiproquos et scènes rocambolesques !

Paroles de spectateurs Génial, drôle, enthousiaste, plein de vie !

INFOS PRATIQUES

> Réservation sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/ensemble-contre-la-sla/evenements/l-avare-revisite-par-la-trpl

> Ouverture des portes 1h avant le spectacle bar et stand avant et après, au profit de l’association.

> Accessibilité aux PMR Personnes à mobilité réduite merci de réserver par téléphone au 07 68 74 21 59. .

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 68 74 21 59 ensemblecontrelasla@laposte.net

English :

The performances are organized by the association ENSEMBLE contre la SLA to benefit medical research into Amyotrophic Lateral Sclerosis (Charcot’s disease).

