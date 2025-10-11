Théâtre « L’avare » par la Cie Tryd’art Les rencontres théâtrales romanaises Théâtre Jean Vilar Romans-sur-Isère
Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 18 EUR
Pass spectacles pour accéder à tous les spectacles en vente sur place 18€
Début : 2025-10-11 20:00:00
2025-10-11
A l’occasion des rencontres théâtrales romanaises, la Compagnie « Tryd’Art » présente » L’avare » de Molière, mise en scène par Alexandre Moutet avec 11 comédiens et 7 danseuses.
Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr
English :
For the Rencontres Théâtrales Romanaises, Compagnie Tryd’Art presents Molière’s « L’avare », directed by Alexandre Moutet with 11 actors and 7 dancers.
German :
Anlässlich des Theatertreffens in Roma präsentiert die Compagnie « Tryd’Art » » L’avare » von Molière, inszeniert von Alexandre Moutet mit 11 Schauspielern und 7 Tänzerinnen.
Italiano :
Per i Rencontres Théâtrales Romanaises, la Compagnia Tryd’Art presenta « L’avare » di Molière, per la regia di Alexandre Moutet con 11 attori e 7 danzatori.
Espanol :
Para los Rencontres Théâtrales Romanaises, la compañía Tryd’Art presenta « L’avare » de Molière, dirigida por Alexandre Moutet con 11 actores y 7 bailarines.
