Théâtre « L’avare » par la Cie Tryd’art Les rencontres théâtrales romanaises

Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Pass spectacles pour accéder à tous les spectacles en vente sur place 18€

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

A l’occasion des rencontres théâtrales romanaises, la Compagnie « Tryd’Art » présente » L’avare » de Molière, mise en scène par Alexandre Moutet avec 11 comédiens et 7 danseuses.

Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr

English :

For the Rencontres Théâtrales Romanaises, Compagnie Tryd’Art presents Molière’s « L’avare », directed by Alexandre Moutet with 11 actors and 7 dancers.

German :

Anlässlich des Theatertreffens in Roma präsentiert die Compagnie « Tryd’Art » » L’avare » von Molière, inszeniert von Alexandre Moutet mit 11 Schauspielern und 7 Tänzerinnen.

Italiano :

Per i Rencontres Théâtrales Romanaises, la Compagnia Tryd’Art presenta « L’avare » di Molière, per la regia di Alexandre Moutet con 11 attori e 7 danzatori.

Espanol :

Para los Rencontres Théâtrales Romanaises, la compañía Tryd’Art presenta « L’avare » de Molière, dirigida por Alexandre Moutet con 11 actores y 7 bailarines.

