Théâtre L’Avare Saison Romans Scènes Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère

Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif réduit
jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation
d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-16
2025-12-16
D’après Molière Compagnie Tàbola rassa
Un plongeon réjouissant dans l’oeuvre de Molière par douze robinets, tubes et tuyaux débordants d’énergie.
Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
After Molière Compagnie Tàbola rassa
A delightful plunge into Molière?s work through twelve taps, tubes and pipes bursting with energy.
German :
Nach Molière Compagnie Tàbola rassa
Ein vergnügliches Eintauchen in Molières Werk durch zwölf energiegeladene Wasserhähne, Rohre und Schläuche.
Italiano :
Dopo Molière Compagnie Tàbola rassa
Un esilarante tuffo nell’opera di Molière attraverso dodici rubinetti, tubi e condotte che sprigionano energia.
Espanol :
Después de Molière Compagnie Tàbola rassa
Una estimulante inmersión en la obra de Molière a través de doce grifos, tubos y tuberías rebosantes de energía.
