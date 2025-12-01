Théâtre L’Avare Saison Romans Scènes Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère

Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit

jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation

d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

2025-12-16

D’après Molière Compagnie Tàbola rassa

Un plongeon réjouissant dans l’oeuvre de Molière par douze robinets, tubes et tuyaux débordants d’énergie.

Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

After Molière Compagnie Tàbola rassa

A delightful plunge into Molière?s work through twelve taps, tubes and pipes bursting with energy.

German :

Nach Molière Compagnie Tàbola rassa

Ein vergnügliches Eintauchen in Molières Werk durch zwölf energiegeladene Wasserhähne, Rohre und Schläuche.

Italiano :

Dopo Molière Compagnie Tàbola rassa

Un esilarante tuffo nell’opera di Molière attraverso dodici rubinetti, tubi e condotte che sprigionano energia.

Espanol :

Después de Molière Compagnie Tàbola rassa

Una estimulante inmersión en la obra de Molière a través de doce grifos, tubos y tuberías rebosantes de energía.

