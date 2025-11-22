Théâtre | L’avenir dépassé Saint-Félix-de-Villadeix
Théâtre | L’avenir dépassé
Salle des fêtes Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne
La comédie d’Alain Beaussoubre L’avenir dépassé ou comment remonter le temps sans l’avoir vraiment cherché…
Vous avez parfois rêvé de voyager dans le temps ? Voici peut-être le bon moyen pour y parvenir. Quoique.., si vous confiez le soin de vous y conduire à un certain Jacques Pendule ce n’est peut-être pas gagné !
La maire de la commune et son fidèle secrétaire vont en faire l’expérience et constater qu’il est parfois des souvenirs qu’il vaudrait mieux ne pas voir ressurgir.
Soirée hilarante garantie !
Boisson et pâtisserie sur place. .
Salle des fêtes Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 32 88 15 foyer.rural.stfelix@gmail.com
